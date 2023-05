Soudal Open: un vrai défi organisationnel et financier

Pour balancer les comptes, l’organisateur Golazo (la dynamique société événementielle de Bob Verbeeck) bénéficie, bien sûr, du soutien du sponsor principal. Vic Swerts, fondateur du Groupe Soudal (leader international en fabrication de mastics, colles et mousses polyuréthane), est un passionné de golf. Ça aide. D’autres partenaires (Delen Private Bank, Ernst & Young, Plays Sport, Port d’Anvers,…) sont également en première ligne. Le ticketing participe modestement aux recettes. En revanche, les packages VIP sont très courus auprès des sociétés, ravies d’inviter clients et prospects dans les loges placées autour du green du 18e trou. Assister au dernier putt du vainqueur une coupe de champagne à la main est un must !

L’espace réservé au “Business Club” a d’ailleurs été largement agrandi pour cette deuxième édition. Les droits télé complètent le budget. Mais, à l’arrivée, sans le discret soutien financier du DP World Tour (qui souhaitait avoir son tournoi en Belgique), le challenge serait évidemment bien plus compliqué à relever.

