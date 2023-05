Thomas Detry est le grand favori du tournoi à Anvers : “À la fois un objectif et un entraînement !”

Cette réputation d’éternel second, qu’on lui ressert à chaque interview, commence tout doucement à le lasser. “Tôt ou tard, je le remporterai, ce tournoi. Ce sera le déclic. Et, ensuite, j’en gagnerai d’autres. Mais ma priorité actuelle est plutôt de bien jouer, d’entrer dans le Top 50 mondial, de réussir de belles performances lors des Grands Chelems. Et d’éventuellement, accrocher une sélection pour la Ryder Cup.”

Son début de saison sur le circuit américain a été très solide (3 top 10 et 2 cuts manqués en 16 tournois). Il occupe la 41e place à la FedEx Cup et a déjà sécurisé sa carte pour l’an prochain. “Ma décision de tenter ma chance, l’automne dernier, aux States est la meilleure de ma carrière. Le timing était parfait. J’ai vite trouvé mes marques. Et j’ai la chance de vivre cette expérience en famille avec ma compagne Sarah et ma petite fille. C’est magique…”

Dans ce contexte, le circuit européen n’est évidemment plus sa priorité. Mais il se devait de répondre présent pour ce Soudal Open. “Je connais bien le parcours de Rinkven. Il est plutôt technique et convient à mon jeu. J’y ai disputé de nombreuses compétitions de jeunes. Et j’étais aussi présent en 2018 et 2019 aux éditions du Belgian Knockout…”

Avec son rang de 90e joueur mondial, Detry est le mieux classé du champ présent à ce Soudal Open. Il fait donc office de favori logique. Mais avec dix des 25 meilleurs joueurs de la Race to Dubaï (le classement annuel du circuit européen), le plateau a belle allure. Et les candidats seront nombreux à se bousculer sur le tee n° 1. “Pour moi, ce tournoi est à la fois un objectif et un entraînement. Dès dimanche soir, je repartirai en effet aux États-Unis pour participer, la semaine prochaine, au PGA Championship, le deuxième Grand Chelem de la saison…”

Désormais installé dans la cour des grands, “Tom” sait que, s’il veut gravir de nouveaux échelons, c’est surtout lors des Majors qu’il doit sortir le grand jeu.