Soudal Open : Thomas Detry assure le spectacle avant de se faire peur

Ceci dit, ce petit état de grâce ne l’empêcha pas de faire peur à ses supporters sur le dernier trou où son drive s’égara dans la forêt, pour aboutir près d’un arbre. Il put heureusement dropper car sa balle était restée dans son pitch. Rassuré, il tenta alors un coup improbable depuis le rough. La balle toucha une branche mais retomba par miracle sur le fairway. In fine, il ne concéda donc qu’un bogey mais son audace aurait assurément pu lui coûter bien plus cher.

En attendant, à l’aube du troisième tour, le voilà déjà à la 3e place, à seulement deux longueurs du Suédois Simon Forsström et à un coup du Français Jeong weon Ko. On se gardera de tout excès d’optimisme mais il est clair que Detry aura, ce week-end, une magnifique opportunité de sceller son premier sacre sur un grand circuit.

Pour Nicolas Colsaerts, en revanche, le tournoi est terminé. Avec deux cartes de 70 et 73, le "Belgian Bomber" n’a pas réussi à passer le cut avec, en toile de fond, un vilain double bogey sur son dernier trou. Cette élimination précoce est évidemment une déception même si le parcours de Rinkven n’était pas cousu sur mesure pour son jeu. Il reste à présent au vice-capitaine de l’équipe européenne de Ryder Cup à réussir l’une ou l’autre grande performance d’ici la fin de la saison pour sauver sa carte sur le DP World Tour en 2024. La mission sera compliquée mais elle n’est pas impossible.

Quatre autres joueurs belges seront, en revanche, présents ce week-end. Les pros Alan De Bondt, 26 ans, Kristof Ulenaers, 24 ans, et Kevin Hesbois, 31 ans, ont honoré leur wild-card en passant le cut de justesse. Et l’amateur Jarno Tollenaire, 21 ans et membre au The National de Sterrebeek, a fait de même. Un véritable exploit pour ce jeune talent de 21 ans promis à un bel avenir !