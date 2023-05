Soudal Open : Thomas Detry face à son destin

Ce dimanche, le Bruxellois aura clairement une magnifique occasion de remporter, à 30 ans, son premier tournoi sur le plus grand circuit européen. Un moment qu’il attend depuis 2017 ! “Forcément, j’y pense. Mais il me reste à terminer le boulot. Ce samedi, j’ai bien joué. Tout mon jeu était bien en place, notamment le putting. Et j’étais, en outre, vraiment porté par le nombreux public qui suivait ma partie. C’était génial, j’avais presque l’impression d’être Tiger Woods” souriait le champion belge.

La journée de ce dernier aurait pourtant pu très mal commencer. Sur le trou 2 (un par 3 de 180m) sa balle termina, en effet, son vol en bordure de l’obstacle d’eau. Un coup a priori injouable. Mais, devant un public médusé, Detry décida néanmoins de tenter sa chance. Il retira courageusement sa chaussure et n’hésita pas à jouer son chip avec un pied dans l’eau. Il plaça la balle sur le green et enquilla ensuite un putt de plus de 7 mètres pour sauver l’un des pars les plus improbables de sa carrière. C’était un signal fort sur ses intentions. Solide et concentré, il contrôla ensuite parfaitement son jeu, réussissant des birdies sur les trous 5, 6, 8, 14 et 16.

Ce dimanche, il tentera donc de porter l’estocade. Il sera le favori logique. Forsström, qui court aussi derrière un premier titre, n’a ni son expérience du haut niveau, ni son talent. Et il sera forcément sous pression. Mais attention. On sait que Detry, abonné aux deuxièmes places, a souvent fait preuve de fragilité dans les moments décisifs. Et, derrière, des joueurs comme Julien Brun (-12), Jens Dantorp (-12) ou Richie Ramsay (-11) peuvent parfaitement revenir.

Côté belge, Kristof Ulenaers a confirmé ses excellents deux premiers tours en rentrant une carte de 68, pour un global de 6 sous le par. Il occupe la trentième place et peut parfaitement viser un Top 20 ce dimanche.

Alan De Bondt a également signé un score de 68 avec même un eagle sur le trou 16 où il avait touché le green avec son driver. Avec un total de 5 sous le par, il aura aussi un bon coup à jouer lors du dernier tour.

Kevin Hesbois (-1) et le jeune amateur Jarno Tollenaire (par), qui avaient également passé le cut, sont un peu plus loin au classement général.