Soudal Open : victoire de Forsström, Detry septième

Une fois encore, le coup est passé tout près. Mais, une fois encore, Thomas Detry a dû se satisfaire d’une place d’honneur. À l’aube du dernier tour de ce Soudal Open, le Bruxellois avait toutes les cartes en mains pour exorciser ses démons et soulever enfin le premier trophée de sa carrière sur le circuit professionnel européen (DP World Tour). Malheureusement, rattrapé par la pression et en panne d’ondes positives, il n’a pas réussi à vaincre le signe indien et a terminé à la septième place du tournoi, à cinq coups de l’étonnant Suédois Simon Forsström, 400e mondial et ancien vainqueur du KPMG Trophy à Cleydael.