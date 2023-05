L’autre regard : Justine Henin et Yannick Noah, le Roland-Garros des anniversaires

Le Roland-Garros qui s’annonce sera celui des anniversaires. Côté belge, on fêtera, bien sûr, les vingt ans de la légendaire finale entre Justine Henin et Kim Clijsters. Personne n’a oublié ce samedi 7 juin 2003 où deux demoiselles du plat pays hissèrent si haut, sur les toits de Paris, le drapeau noir, jaune et rouge. L’événement était si médiatique que quasiment tout notre gouvernement avait quitté la rue de la Loi pour élire résidence dans la tribune d’honneur de la Porte d’Auteuil. Et l’image du roi Albert II félicitant les deux finalistes sur le Central est l’une des plus emblématiques de toute l’histoire du sport belge. Côté français, on soufflera les quarante bougies de la victoire de Yannick Noah.