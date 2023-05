Bon départ de Manon De Roey à Naxhelet

Manon De Roey occupe une excellente cinquième place après le premier tour du Belgian Ladies Open qui se dispute sur le superbe parcours de Naxhelet (par 72), à Wanze. L’Anversoise de 31 ans a rentré une carte de 69, riche de cinq birdies pour deux bogeys. Elle compte trois coups de retard sur la Suédoise Ann Magnusson qui est installée, seule, en haut du leaderboard. Parachutées dans ce tournoi professionnel du circuit européen féminin grâce à des wild cards, deux joueuses amateures belges se sont également distinguées. Céline Manche (La Tournette) a ainsi signé un score de 70 et pointe à la seizième place. Et la jeune Savannah De Bock (Royal Waterloo) a également très bien performé avec une carte de 71 qui la positionne dans le Top 30. Avec un résultat dans le par, Sophie Bert (Waregem) peut, elle aussi, espérer passer le cut ce samedi. Une chose est sûre : le spectacle sera au rendez-vous durant tout le week-end au Golf de Naxhelet où l’entrée est gratuite et l’ambiance festive.