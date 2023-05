Golf : Savannah De Bock dans la cour des grandes au Belgian Ladies Open !

Malgré le surprenant retrait de dernière minute de Mithra, qui s’était engagé pour trois ans en qualité de sponsor principal, le tournoi a bien belle allure avec des joueuses du niveau de l’Anglaise Lily May Humpphreys, la Tchèque Jan Melichova, la Sud-Africaine Lee-Anne Peace ou l’Allemande Chiara Nova. Côté belge, Manon De Roey figure aussi parmi les favorites. Âgée de 31 ans, l’Anversoise poursuit sa progression dans la hiérarchie mondiale. Dotée d’un drive très puissant, elle participe même régulièrement à des tournois sur le circuit américain. Ceci dit, c’est peut-être la jeune Savannah De Bock, 17 ans, qui attirera le plus de regards le long des fairways. La pépite nivelloise du swing belge, sacrée championne d’Europe amateur l’an passé à Paris, est promise au plus grand avenir. Dès janvier prochain, elle mettra d’ailleurs le cap vers la Géorgie pour combiner, aux States, études universitaires et golf de haut niveau. “À terme, l’idée est évidemment de passer pro, si possible aux USA”, s’exclame-t-elle, de l’enthousiasme plein la voix.

L’an passé, Savannah avait déjà reçu une wild-card pour le rendez-vous de Naxhelet. Et, portée par son talent, elle avait signé un improbable top 15. Secrètement, elle espère faire encore mieux cette fois. “À mon âge, c’est génial de me retrouver sur un tournoi professionnel. Il ne me manque pas grand-chose pour atteindre le niveau des meilleures. Je n’ai pas leur expérience évidemment. Et je manque un peu de puissance dans le long jeu et de régularité au putting. Mais ce sont des secteurs que je travaille au quotidien… ”

Ce vendredi, sur le coup de 8h55, la petite princesse du golf belge partagera sa partie avec Manon De Roey et la Néerlandaise Ann Van Damme. Un nouveau test grandeur nature et une nouvelle aventure pour l’Écaussinnoise qui a le swing dans la peau.

Pour les passionnés de golf ou les simples curieux, l’occasion est belle, en tout cas, de faire un saut à Wanze ce week-end pour une mise au vert certifiée conforme. Une tournée générale de bière locale sera même offerte aux spectateurs après chaque birdie réussi sur le trou n°17 !