Savannah De Bock et Manon De Roey dans le Top 10 à Naxhelet!

Pour l’heure, c’est l’Espagnole Maria Hernandez, 37 ans, qui occupe la tête avec un global de 8 sous le par (cartes de 69 et 67). Elle précède de deux coups l’Italienne Clara Manzalini et l’Indienne Diksha Dagar.

Manon De Roey a rentré, ce samedi, une carte de 71 pour un total de 4 sous le par. Et Savannah De Bock n’est pas en reste. La jeune championne nivelloise, 17 ans et toujours amateure, a signé un remarquable score de 69 et totalise également 4 coups sous le par. Les deux joueuses belges se partagent la dixième place et tenteront, ce dimanche, de se rapprocher de la tête.

Notons également la très belle performance de Céline Manche, également amateure, qui a passé le cut avec un global de -1 et qui occupe la 24e place.