Detry avait entamé le tournoi avec une première journée dans le par, en 70 coups. Vendredi, le Bruxellois de 30 ans a amélioré son score en rendant une carte de 68, avec cinq birdies et trois bogeys. Il occupe la 28e place à dix coups de la tête occupée par l’Anglais Harry Hall. Celui-ci avait réussi un premier tour en 62, dix sous le par, et a confirmé le deuxième jour avec 66 coups. À mi-chemin dans le tournoi, Hall a trois coups d’avance sur l’Américain Harris English, et un de plus sur l’Argentin Emiliano Grillo. L’Anglais n’a pas encore remporté le moindre tournoi au plus haut niveau.