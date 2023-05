Belgian Ladies Open : victoire de l’Allemande Patricia Schmidt, Manon De Roey sixième.

Longtemps à la lutte pour la victoire, l’Anversoise Manon De Roey termine ce tournoi du circuit féminin européen (LET) à la sixième place avec un total de 6 sous le par (cartes de 69, 71 et 70).

Parachutées dans ce tournoi professionnel grâce à des wild cards, Céline Manche (La Tournette) et Savannah De Bock (Royal Waterloo) ont assuré le spectacle. La première termine à la 16e place à 3 sous le par (cartes de 70, 73 et 70) et le seconde à la 24e place à 2 sous le par (cartes de 71, 69 et 74).