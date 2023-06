Adrien Dumont de Chassart : “Je veux rester moi-même”

Formé au club de La Bruyère, près de son domicile familial de Villers-La-Ville, puis au Royal Waterloo, il a gravi tous les échelons en Belgique avant de s’expatrier durant cinq ans aux États-Unis pour combiner études universitaires à la Faculté de l’Illinois et golf de haut niveau. “Je suis un peu triste de quitter les copains de l’Univ. Mais en même temps je suis super-excité de relever de nouveaux défis… ”

À l’instar de Thomas Pieters ou Thomas Detry, également passé par l’Illinois, il aurait pu commencer sa carrière pro sur le Challenge Tour européen. Mais grâce à sa place dans le Top 5 universitaire US, il a bénéficié d’une entrée directe sur le Korn Ferry Tour, l’antichambre du PGA Tour aux États-Unis. “Je n’ai pas hésité une seconde. Le niveau est bien supérieur et les prize-money bien plus importants. Pour progresser rapidement dans la hiérarchie, il n’y a pas meilleure filière. ”

Adrien fera ses débuts dès la semaine prochaine en Caroline du Sud. Il enchaînera ensuite les tournois jusqu’en octobre. “Je prends la saison en cours de route. Je jouerai une quinzaine de tournois au lieu de trente. Dans un premier temps, objectif sera donc de garder ma place pour l’année prochaine. ”

Lucide, à la fois bien dans sa peau et bien dans son swing, il n’angoisse pas. “Forcément, je pars un peu dans l’inconnu. Le golf pro, c’est une autre dimension. C’est un métier. Il faut passer les cuts, on joue pour de l’argent. Mais je me sens prêt. Je crois avoir le niveau. Et, dans ma tête, tout est bien cadré. Je ne vais pas me mettre de pression inutile. Je vais rester moi-même. C’est essentiel. Et le côté très individualiste de ce sport ne me fait pas peur. Le golf fait partie de ma vie depuis que j’ai sept ans. J’ai toujours suivi mon plan de carrière et la passion est intacte. J’espère continuer comme ça et me qualifier dès que possible pour le PGA Tour” explique le protégé de Jérôme Theunis.

En attendant d’éventuellement s’installer en Floride, il va rester durant quelques mois sur le campus de l’Illinois. Son agence de management Excel (qui gère aussi les intérêts de Thomas Detry) l’aide dans ses premiers pas. Il devrait officialiser prochainement les noms de ses premiers sponsors. Une vraie vie de pro, en somme !