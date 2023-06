Traité de paix historique dans la guerre du golf !

C’est bien connu : la plupart des guerres se terminent par un traité de paix. C’est cet armistice qui a été prononcé, ce mardi, à la surprise générale, dans le conflit qui opposait, depuis un peu plus d’un an, le PGA Tour et le LIV, cette Ligue dissidente financée par le fonds souverain saoudien qui a mis le golf mondial sens dessus dessous. Dans un communiqué commun, les deux circuits ont officialisé leur fusion et la fin de leurs litiges. Et le DP World Tour européen s’est ajouté au mariage !