Impérial, le jeune champion belge de 23 ans a terminé l'épreuve à 21 sous le par (cartes de 66, 67, 66 et 65), à égalité avec l’Américain Josh Teater. Et il s’est imposé ensuite au premier trou de play off malgré une petite frayeur sur son approche.

Très solide durant les quatre tours avec des statistiques impressionnantes (2 eagles, 21 birdies, 4 bogeys et 88% de greens touchés en régulation), le Villersois a impressionné tous les observateurs par sa régularité, son calme et son talent. Lors du dernier tour, entre les trous 13 et 16, il a enchaîné 3 birdies et un eagle. Et seul un bogey sur le dernier trou (putt manqué de 2 mètres) l’a empêché de gagner en solitaire.

C’est la première fois qu’un pro remporte son premier tournoi aux Etats-Unis. C’est aussi la première fois qu’un joueur belge s’impose sur le circuit américain. Grâce à ce succès, Dumont de Chassart hérite d’un premier chèque de 180.000 dollars et s’inscrit clairement dans la lignée de Thomas Pieters et Thomas Detry, également passés par la filière universitaire de l’Illinois. Désormais, il peut clairement ambitionner de passer rapidement sur le PGA Tour !