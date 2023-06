US Open : Brooks Koepka sur sa lancée ?

Troisième levée du Grand Chelem de l’année, l’US Open commence, ce jeudi, sur le parcours californien du Los Angeles CC, niché dans le quartier chic de Beverly Hills. Récent lauréat du PGA Championship, l’Américain Brooks Koepka ambitionne de remporter son sixième Major sur ce par 70 très exigeant (6780m), balisé par des bunkers aux allures de cratères et des barancas, petits ravins situés aux endroits stratégiques. Mais la concurrence s’annonce redoutable avec, parmi les autres prétendants, son compatriote Scottie Scheffler (n° 1 mondial), le Nord-Irlandais Rory McIlroy (qui n’a plus gagné un Grand Chelem depuis 2013), l’Espagnol Jon Rahm (vainqueur du Masters) et l’Anglais Matt Fitzpatrick (tenant du titre). Thomas Pieters, seul Belge en lice, tentera de marquer de bons points au ranking mondial pour retrouver sa place dans le Top 50 et se rappeler au souvenir de Luke Donald, capitaine européen de Ryder Cup. En coulisses, cette 123e édition de l’US Open est évidemment marquée par les polémiques et le malaise créés par le récent rapprochement entre le PGA Tour et LIV. Aux dernières nouvelles, Jay Monahan, le patron du PGA Tour, serait en burn-out !