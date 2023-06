Jean-Michel Saive, Bruno Taloche, Michel Preud’homme, Olivier Rochus, Wesley Sonck, Silvio Protto, Alex Vizorek, Michel Lecomte, Benjamin Deceuninck, Dominique Monami, Freddy Tougaux, Renaud Rutten et Els Callens figurent parmi les personnalités attendues sur les greens du club ardennais. Sponsorisé par Wave Distil et Zapinvest, soutenu par La Libre, ce tournoi est, pour le Five Nations GC, l’occasion de mettre en avant les infrastructures de Méan avec un “championship course” (18 trous) dessiné par la légende Gary Player, une Académie, un hôtel sur site, un restaurant-brasserie et des salles de séminaire. Pour rappel, le Five Nations, propriété de Marc Coucke et Bart Maerten, compte également en son sein le parcours voisin et très spectaculaire de Durbuy. Une belle destination pour tous les passionnés de golf et d’art de vivre.