Celebrity Trophy : les stars swinguent à Méan (PHOTOS)

La troisième édition du Celebrity Trophy s’est disputée sur le magnifique parcours du Five Nations Golf Club, près de Durbuy. Un soleil de feu, une ambiance à la fois sportive et conviviale et une organisation parfaite signée Luigi Codutti et son équipe : le tournoi, parrainé par Wave Distil et Zapinvest avec le soutien de La Libre, a été une grande réussite.