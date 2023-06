Son beau trophée près de lui, Wyndham Clark est rattrapé par un tourbillon d’émotions. En début d’année, le natif du Colorado, pro depuis deux ans, pointait à peine dans le Top 100 mondial. Et le voilà élevé au rang lauréat de l’US Open et à la treizième place du ranking ! “Tout va très vite, c’est vrai. Ma victoire lors du Wells Fargo Championship, en mai dernier, a servi de déclic. Elle m’a donné confiance. Désormais, je sais que j’ai le jeu pour lutter avec les meilleurs. Que je fais partie de l’élite.”

Impressionnant de régularité, solide dans tous les compartiments du jeu, l’Américain a terminé le troisième Grand Chelem de l’année avec un score de 10 sous le par. Un véritable exploit sur le diabolique parcours du Los Angeles CC, balisé par les bunkers et les pièges. Deux malheureux bogeys sur les trous 15 et 16 auraient pu le faire douter. Mais son mental a tenu. “C’est l’un de mes points forts. Je suis resté dans ma bulle, en jouant mon jeu. C’était la bonne stratégie… ”

A l’arrivée, Clark a conservé un coup d’avance sur Rory McIlroy. Le Nord-Irlandais espérait vaincre le signe indien et s’adjuger son premier Grand Chelem depuis son sacre lors lu PGA Championship, en 2014. Mais avec un seul birdie lors du dernier tour, il n’a jamais réellement défié la sérénité du leader. Il a désormais les yeux rivés vers le Royal Liverpool, hôte du prochain The Open et où il s’était également imposé en 2014.

Pour Rickie Fowler, la déception est également de mise. En tête lors des trois premiers tours, le Californien a cédé à l’heure de vérité (carte de 75 le dimanche), victime de cette fameuse pression du dernier jour qui l’empêche de gagner un Major depuis le début de sa carrière. Une vraie malédiction qui en fait, plus que jamais, le Poulidor du golf.