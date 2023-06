Pas de cut pour Nicolas Colsaerts et Thomas Detry

Nicolas Colsaerts et Thomas Detry n’ont pas réussi à passer le cut des tournois auxquels ils participaient cette semaine. Sur le DP World Tour européen, Colsaerts a rentré deux cartes de 72 et 80 et a terminé à la 138e place du BMW International (DP World Tour) qui se dispute à Munich. C’est le quatrième cut consécutif qu’il manque sur le circuit européen où il est désormais condamné à l'un ou l'autre exploit pour conserver sa carte l’an prochain.