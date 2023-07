Belgian International Juniors : les champions de demain au Royal Waterloo

La onzième édition du Belgian International Juniors U14 se dispute du 5 au 7 juillet sur le parcours Le Lion du Royal Waterloo GC (qui fête son centième anniversaire). Référence dans sa catégorie, le tournoi réunira, comme de coutume, l’élite internationale (garçons et filles) âgée de moins de 14 ans. “Et le niveau de jeu est de plus en plus impressionnant avec de nombreux joueurs d’un niveau scratch” confie Albert Vermeiren, initiateur et organisateur de cet événement qui a révélé de nombreux futurs champions, à l’image d’Adrien Dumont de Chassart. L’édition 2023 accueillera 144 participants venus d’une quinzaine de pays. Arthur Haghedooren (Keerbergen) et Edward Herman (L’Empereur) seront les principales bases belges. Pour tous les passionnés, l’occasion est, en tout cas, idéale pour voir à l’œuvre les champions de demain sur l’un des plus beaux parcours de Belgique.