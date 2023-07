Encore un Top 10 pour Adrien Dumont de Chassart !

Pour son troisième tournoi sur le Korn Ferry Tour américain, Adrien Dumont de Chassart a terminé à la huitième place du Memorial Health Championship qui s’est disputé sur le parcours du Panther CC (par 71), à Springfield (Illinois). Le jeune pro belge de 23 ans a terminé l’épreuve à 21 sous le par (cartes de 65, 68, 67 et 63). Ce dimanche, lors du dernier tour, il a réussi 6 birdies consécutifs entre les trous 12 et 17 pour rendre un score de 8 sous le par ! Pour rappel, le Villersois, passé pro le 1er juin dernier, avait remporté son premier tournoi (BMW Charity) et terminé à la deuxième place de son second (Wichita Open). Grâce à ce nouveau Top 10, il consolide sa promotion virtuelle sur le PGA Tour pour la prochaine saison. C’est le Français Paul Barjon qui a remporté le tournoi.