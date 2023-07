Thomas Detry qualifié pour The Open

Bonne nouvelle pour Thomas Detry ! Le champion bruxellois s’est en effet brillamment qualifié, ce mardi, pour The Open, dernière levée du Grand Chelem de l’année qui se disputera au Royal Liverpool du 20 au 23 juillet. Engagé dans l’épreuve qualificative (36 trous sur le links du Royal Cinque Ports, dans le Kent), le joueur belge a remporté (à égalité avec le Sud-Africain Martin Rohwer) sa série avec un score de -3 (cartes de 72 et 69). Après deux tournois un peu décevants sur le PGA Tour, Detry aborde donc avec un moral regonflé à bloc sa petite tournée européenne. Avant le Major britannique, il disputera l’Open d’Écosse. Pour rappel, Thomas Pieters sera également présent à Liverpool grâce à sa place dans le Top 30 de la Race to Dubaï en 2022.