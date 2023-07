"Sincèrement, je ne m'attendais pas à réussir de tels résultats aussi rapidement, mais j'étais bien préparé. J'ai eu, d'emblée, de bonnes sensations et j'ai vite trouvé mes marques, grâce notamment à mon caddie Brad et aux précieux conseils de Michael Feagles, un pro qui est également passé par la filière de l'Illinois", confie le Villersois de 23 ans.

Son sacre en Caroline du Sud a, en tout cas, marqué les esprits. Premier tournoi, premier titre ! "Tout s'est bien mis. J'étais sur un petit nuage…"

En octobre prochain, les 30 premiers joueurs du ranking annuel du Korn Ferry Tour seront automatiquement parachutés sur le PGA Tour, la Champions League du golf mondial. Passé pro début juin, le champion belge se retrouve déjà à la sixième place de la hiérarchie. C’est dire s’il peut, objectivement, ambitionner une promotion aux côtés de toutes les superstars du swing planétaire. Les héros qui décoraient les murs de sa chambre à Villers-la-Ville !

"Mais, pour l’heure, je veux rester dans le présent et les pieds sur terre. Je vais essayer de terminer la saison à la meilleure place possible, de bien gérer mon calendrier et mes émotions. Il sera temps, ensuite, de fixer de nouveaux objectifs pour 2024 en fonction de la situation."

En attendant, ses statistiques sont impressionnantes. Lors de ses trois premiers tournois, Adrien Dumont de Chassart a joué 61 sous le par avec une moyenne de 82 % de greens touchés en régulation. "Les parcours sont un peu plus faciles que sur le PGA Tour. Les roughs sont moins épais et on peut toucher les greens de la plupart des par 5 en deux coups" nuance-t-il, de la modestie plein le verbe.

Il reste que les chiffres sont là et que même les médias américains ont été bluffés par les performances de ce joueur belge qui, pour eux, porte un nom si exotique !

Formé durant cinq ans à l’Université de l’Illinois (comme ses aînés Thomas Pieters et Thomas Detry), où il a combiné études et golf de haut niveau, AddC se sent comme un poisson dans l’eau de l’autre côté de l’Atlantique. Il a presque déjà l’accent made in USA !

Présent cette semaine en Belgique, il en a profité pour valider son visa non-immigrants aux États-Unis pour les prochains mois. "Pour l'heure, je suis toujours installé sur le campus de l'Université. En octobre, je passerai davantage de temps en Floride, comme la plupart des autres joueurs du circuit américain…"

Le jeune homme, en tout cas, est promis au plus bel avenir. Ce n’est pas un hasard si de nombreux sponsors ont déjà discrètement frappé à la porte d’Excel Sports, la société de management américaine qui s’occupe de ses intérêts aux États-Unis. Callaway, qui le soutient déjà depuis ses débuts amateurs, a été le premier sur la balle. D’autres suivront dans les prochains mois.

Ce jeudi, lors d’une conférence de presse organisée dans son home-club du Royal Waterloo, le joueur belge a également officialisé son partenariat avec la prestigieuse banque privée Degroof-Petercam dont il est désormais l’ambassadeur sur les greens.

Bref, tous les paramètres sont au vert pour le nouveau joyau du golf belge. S'il continue sur sa lancée, celui-ci pourrait d'ailleurs fort bien se positionner pour une sélection pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. Deux joueurs belges seront qualifiés en fonction de leur classement mondial dans un an. Actuellement, Thomas Pieters et Thomas Detry sont évidemment les mieux placés. Mais l'Anversois, désormais engagé sur le LIV, va probablement perdre de nombreux points dans les prochains mois. Et Adrien (déjà proche du top 300 en un mois) pourrait en gagner beaucoup. "Mais, je le répète, je ne me projette pas trop dans l'avenir. Les Jeux en 2028, ce sera déjà très bien…" sourit-il, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles !