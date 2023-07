Belgian International U14 : un podium pour la Belgique

La 11e édition du Belgian International Golf Championship U14 (moins de 14 ans), organisée à l’initiative d’Albert Vermeiren et disputée sur le parcours Le Lion du Royal Waterloo GC, a été un beau succès avec un excellent niveau de jeu général. Chez les garçons, la victoire est revenue au Néerlandais Youp Orsel avec un score final de -6 (sur trois tours). Le Belge Arthur Haghedooren (Keerbergen) a terminé sixième. Chez les filles, la Française Céleste Bobo Lloret, seule joueuse à terminer sous le par, a remporté le titre. Anaïs Nicolas (Ravenstein) a signé un beau Top 10. Dans la compétition inter-nations, la Suisse a été sacrée devant la France et la Belgique, représentée par Arthur Haghedooren, Edward Herman, Vic Dobbelaere et Lucas Pauwels.