Open d’Écosse : Thomas Detry part fort

Thomas Detry a commencé sur les chapeaux de roues l’Open d’Écosse qui se dispute sur le links The Renaissance (par 70), à North Berwick. Le Bruxellois a rentré une superbe carte de 64 (-6) riche de 8 birdies pour 2 bogeys. Après 18 trous, il partage la troisième place avec Rory McIlroy. Le Sud-Coréen Byeong An est en tête grâce à un score exceptionnel de 61 (-9), record égalé du parcours. Il compte deux coups d’avance sur l’Américain Davis Riley. De son côté, trop irrégulier, Nicolas Colsaerts a rendu une carte de 73 (+3) et devra sortir le grand jeu pour passer le cut ce vendredi. Pour rappel, l’Open d’Écosse, doté de 9 millions de dollars, fait, cette année, partie à la fois des circuits européen (DP World Tour) et américain (PGA Tour). Une belle répétition générale à une semaine de l’Open britannique au Royal Liverpool.