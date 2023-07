Le premier hole in one de Nicolas Colsaerts

Même s'il n'a pas réussi à passer le cut, Nicolas Colsaerts gardera un souvenir ému de cette édition 2023 de l'Open d'Ecosse. Le champion bruxellois y a en effet signé le ptremier "hole in one" de sa carrière professionnelle. Cela s'est passé sur le trou n°14 du parcours "The Renaissance" à North Berwick, un par 3 de 158 mètres. Armé d'un...pitching-wedge, le "Coels'" a réussi le coup parfait, la balle tombant à l'endroit parfait pour terminer sa course au fond du trou. "Voilà vingt ans que j'attendais ce moment. C'est vraiment une sensation très chouette" a confié le joueur belge, acclamé par la foule et félicité par ses deux partenaires de jeu Andrew Putnam et Ludvig Aberg. Un sacré souvenir!