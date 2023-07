The Open : Pieters démarre bien, Detry sauve les meubles

Thomas Detry a, en revanche, connu une mise en route plus compliquée. Le Bruxellois a éprouvé beaucoup de peine à trouver ses marques. Il a heureusement bien terminé avec un birdie sur ces mêmes trous 16 et 18. A l’arrivée, il sauve les meubles avec une carte de 74 qui lui laisse l’espoir de passer le cut ce vendredi.

En haut du leaderboard, l’Anglais Tommy Fleetwood, l’Argentin Emiliano Grillo et l’étonnant amateur sud-africain Christo Lamprecht se partagent la première place avec un score de 66 (-5). Ils comptent un coup d’avance sur le Français Antoine Rozner, l’Américain Brian Harman et l’Espagnol Adrian Otaegui. Plusieurs ténors, victimes notamment des terribles bunkers du parcours, sont déjà tombés de haut. C’est le cas de l'Espagnol Jona Rahm (+3), de l’Ecossais Robert MacIntyre (+3), des Américains Bryson DeChambeau (+3) et Justin Thomas (+11) et du Danois Rasmus Hojgaard (+7).

Grand favori de l’épreuve, l’Irlandais Rory McIlroy a alterné le meilleur et le moins bon. Il termine dans le par, en embuscade.