The Open : Detry et Pieters passent le cut, Harman seul en tête

Après avoir rendu une carte de 74 jeudi, le Bruxellois a signé, ce vendredi, un score de 69 (trois birdies et un bogey). Une belle remontada si l’on sait qu’il était bien mal embarqué lors du premier tour (+5 après 15 trous). L’Anversois a, de son côté, rentré des scores de 70 et 73. Après avoir très bien entamé le tournoi (il se retrouva même en tête jeudi matin à 4 sous le par), il a été victime – comme tant d’autres – des aléas du links de Hoylake et notamment de ces bunkers aux allures de cratères où il faut parfois jouer en arrière pour se tirer d’affaire !

En haut du leaderboard, l’Américain Brian Harman, 36 ans et 26e joueur mondial, mène la danse avec un total de 10 sous le par (cartes de 67 et 65). Très solide dans tous les compartiments du jeu, il a surtout fait la différence grâce à un putting d’horloger suisse. Certes, il possède un bon matelas de sécurité mais il devra conserver ce niveau s’il veut résister à la meute des poursuivants qui se lancera à ses trousses. On pense notamment à l’Anglais Tommy Fleetwood, deuxième à cinq longueurs, qui aura sûrement à cœur d’offrir à son pays sa première Claret Jug depuis le sacre de Nick Faldo en 1992.

Plusieurs ténors ont été éliminés prématurément, à l’image de quelques stars américaines comme Dustin Johnson (+13), Justin Thomas (+11), Phil Mickelson (+9) ou Collin Morikawa (+4). À l’évidence, le jeu sur links n’est toujours pas la tasse de thé de la plupart des champions d’outre-Atlantique.

Grand favori de l’épreuve, l’Irlandais Rory McIlroy a limité la casse (-1). L’Espagnol Jon Rahm est, lui, passé par le chas de l’aiguille (+2), tout comme l’Anglais Tyrell Hatton, auteur d’un quadruple bogey sur son dernier trou après avoir envoyé deux drives hors limites.

Les deux derniers tours s’annoncent, en tout cas, passionnants et très challenging au niveau des conditions de jeu, avec pluie et vent au menu. Sur ce parcours diabolique, où chaque petite faute se paye cash et où la sagesse est l’arme maîtresse, c’est quasiment un nouveau tournoi qui va commencer ce samedi ! Autant en emporte le vent…