The Open : un grand Detry tout proche du Top 10 !

Thomas Detry a signé une superbe carte de 67 (-4) lors du troisième tour de The Open qui se dispute sur le parcours du Royal Liverpool (par 71), à Hoylake. Après un aller dans le par et un bogey sur le trou 10, le Bruxellois a enclenché la vitesse supérieure, collectionnant les birdies (trous 11, 12, 14, 15 et 16). Un vrai festival de coups gagnants qui lui permet de faire un joli bond au classement où il occupe la onzième place.