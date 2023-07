Adrien Dumont de Chassart sur sa lancée

Adrien Dumont de Chassart persiste et signe. Le jeune pro villersois de 23 ans a signé un nouveau Top 10 sur le Korn Ferry Tour américain en terminant à la septième place du Price Cutter Charity qui s’est disputé sur le parcours de Highland Springs (Missouri). Grâce à ce résultat, il conserve sa sixième place au classement de ce circuit qui, pour rappel, propulsera les 30 premiers sur le PGA Tour la saison prochaine. Depuis qu'il est passé professionnel début juin, après cinq années passées à l'Université de l'Illinois, le grand espoir du golf belge collectionne les bons résultats (5 tournois, 5 Top 10 avec une victoire). En un mois et demi, il a remporté plus de 340.0000 dollars en prize money et s’est hissé à la 250e place du ranking mondial. En attendant beaucoup mieux...