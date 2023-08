Savannah De Bock se qualifie pour l’Open britannique !

Quel exploit ! Savannah De Bock, 17 ans, participera à l’Open britannique qui commence ce jeudi sur le mythique parcours de Walton Heath. La jeune joueuse amateure belge a obtenu cette fantastique promotion via le tournoi qualificatif qui s’est disputé sur le parcours de Hankley Common GC. À égalité pour la huitième place qualificative avec douze autres joueuses, Savannah a fini par obtenir le précieux sésame au terme d’un improbable suspense. C‘est aux aurores, ce matin, qu’elle a en effet définitivement scellé sa participation pour le célèbre Major britannique qui réunira toutes les meilleures joueuses du monde. Cette fantastique performance arrive à point nommé pour la pépite du swing féminin belge après les petites déceptions générées lors du championnat d’Europe amateur (25e place) et lors du Patsy Hankins Trophy (2 défaites en double et une en simple). Pour rappel, Savannah De Bock avait déjà disputé le “British” l’an passé à Muirfield grâce à sa victoire lors du championnat d’Europe amateur.