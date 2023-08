FedEx Cup : Thomas Detry dans la cour des grands

Thomas Detry participe, dès ce jeudi, au St. Jude Trophy, première manche des playoffs de la FedEx Cup. Le tournoi, doté de 20 millions de dollars et qui se déroule à Memphis, est réservé au Top 70 de l’année sur le PGA Tour. Actuellement 52e dans ce classement, le rookie bruxellois ambitionne d’entrer dimanche dans le Top 50 afin d’avoir accès à la deuxième manche de ces Finals qui aura lieu, du 17 au 20 août, à Olympia Fields. Il s’assurerait ainsi une carte complète sur le circuit américain en 2024. Le champion belge a signé une belle première saison sur le PGA Tour (3 Top 10, 10 Top 25 et 19 cuts passés en 24 tournois) avec, à la clé, plus de 2,3 millions de dollars de gains. En présence de tout le gratin du golf mondial (Scheffler, Rahm, McIlroy, Hovland, Cantlay, Schauffele…), il tentera à Memphis de confirmer et – pourquoi pas ? – de se replacer dans la course à une sélection au sein de l’équipe européenne pour la prochaine Ryder Cup.