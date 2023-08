Omnium : Kevin Hesbois et Mirthe Waumans sacrés !

L’Anversois Kevin Hesbois, 32 ans, a remporté l’édition 2023 de l’Omnium, virtuel championnat de Belgique qui s’est disputé sur le parcours du Royal Bercuit, à Grez-Doiceau. Le joueur de Ternesse a terminé les quatre tours avec un total de 3 coups sous le par (cartes de 69, 73, 71 et 68), avec un coup d’avance sur Jean de Wouters, longtemps leader. James Meyer de Beco complète le podium. Professionnel depuis 2015 et habitué des circuits Challenge Tour et Alps Tour, Hesbois avait déjà remporté l‘Omnium en 2017 et en 2019. Côté féminin, la victoire est revenue à la jeune amateure anversoise Mirthe Waumans (Ternesse) devant Céline Manche (La Tournette) et Audrey Lam (RGC Hainaut).