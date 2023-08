Adrien Dumont de Chassart invité au Masters de Tchéquie

Adrien Dumont de Chassart a accepté une “wild card” pour participer, du 24 au 27 août, au Masters de Tchéquie qui aura lieu à Prague. Pour le jeune champion Villersois, qui brille aux États-Unis, ce sera sa première apparition dans un tournoi du DP World Tour et une belle opportunité de se tester face à quelques-uns des candidats européens à une sélection à la prochaine Ryder Cup, comme Shane Lowry, Victor Perez, Rasmus et Nicolai Hojgaard, Adrian Meronk ou Ludvik Aberg. Pour rappel, Adrien Dumont de Chassart est passé pro début juin et a additionné 6 top 10 consécutifs sur le Korn Ferry Tour, pulvérisant au passage un record détenu par un certain… Scottie Scheffler !