Brooks Koepka dans la sélection US pour la Ryder Cup

Zach Johnson a officialisé, ce mardi, la composition de l’équipe américaine qui défiera l’Europe lors de la prochaine Ryder Cup du Marco Simlone G&CC, à Rome (du 29 septembre au 1er octobre). Six joueurs (qualifiés via le ranking aux points) étaient déjà connus : Scottie Scheffler, Xander Schauffele, Wyndham Clark, Brian Harman, Max Homa et Patrick Cantlay. Après mûre réflexion, le capitaine américain a décerné ses six wild cards à Jordan Spieth, Rickie Fowler, Brooks Koepka, Collin Morikawa, Justin Thomas et Sam Burns. Les puristes s’étonneront de la présence de Koepka (exilé sur le circuit dissident du LIV) mais il était, d’un strict point de vue sportif, très difficile pour le capitaine de ne pas retenir le géant floridien, vainqueur du PGA Championship et deuxième du Masters d'Augusta. De la même façon, la sélection de Justin Thomas (très décevant tout au long de la saison) peut paraître surprenante. "Mais on ne se prive pas d'un joueur de ce talent" s'est justifié Zach Johnson qui aurait pu parfaitement choisir Cameroun Young, Tony Finau ou Lucas Glover. Sur le papier, l'équipe US a, en tout cas, très fière allure avec, en toile de fond, des paires expérimentées pour les doubles comme Cantlay-Schauffele, Scheffler-Burns et Spieth-Thomas. Luke Donald communiquera sa sélection européenne lundi prochain après l’Omega Masters de Crans Montana.