Omega Masters : Adrien Dumont de Chassart passe le cut

Grâce à des cartes de 71 et 66 (-3), Adrien Dumont de Chassart a passé de justesse le cut de l’Omega European Masters (DP World Tour) qui se dispute sur le parcours suisse de Crans-Montana (par 70). Il occupe la 62e place. C’est la première fois, dans sa jeune carrière, que le Villersois de 23 ans, passé pro en juin, franchit l’écueil du cut sur le circuit européen. Nicolas Colsaerts (68 et 70) a, en revanche, été éliminé. Tenant du titre et favori logique, l’Anglais Matthew Fitzpatrick est en tête à 12 sous le par.