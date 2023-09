Ryder Cup : le jeune prodige suédois Aberg dans l’équipe européenne !

Six joueurs étaient déjà sélectionnés via les rankings (Jon Rahm, Rory McIlroy, Viktor Hovland, Matthew Fitzpatrick, Tyrrell Hatton et Robert McIntyre). Luke Donald a complété son équipe avec six wild-cards qui ont été attribuées aux Anglais Tommy Fleetwood et Justin Rose, à l’Autrichien Sepp Straka, à l’Irlandais Shane Lowry, au Danois Nicolai Hojgaard et au Suédois Ludvig Aberg. Ce dernier, âgé de seulement 23 ans et pro depuis 3 mois (comme Dumont de Chassart), est la seule véritable surprise du team. Vainqueur dimanche à Crans-Montana, il a impressionné tous les observateurs à la fois par son talent, sa puissance et son mental de fer. “Je pense qu’il sera un champion générationnel et qu’il restera au sommet durant de longues années. Il m’a ébloui lors de ces derbiers tournois et, en plus, il est super-cool” a déclaré le capitaine. “Si, voici deux mois, on m’avait dit que je jouerais la Ryder Cup cette année, j’aurais cru à une blague” a souri le prodige scandinave.