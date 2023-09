Wentworth : victoire de Fox, Detry tombe de haut

Avec deux dernières cartes de 71 et 75, Thomas Detry a finalement terminé le BMW PGA Championship (DP World Tour) à une décevante 33e position avec un global de -7. Samedi, après neuf trous, le Bruxellois faisait encore partie des candidats à la victoire sur le parcours de Wentworth mais il n’a pas réussi à garder ensuite le même niveau de jeu. S’il veut intégrer prochainement le Top 50 mondial, le champion bruxellois devra clairement passer un cap dans la régularité de ses résultats (il signe traditionnellement un tour moyen dans chaque tournoi) et dans la gestion de ses émotions (il donne l’impression d’être souvent rattrapé par la peur de gagner). De son côté, Nicolas Colsaerts (+3) a dû se satisfaire d’une 72e place. La victoire est revenue au Néo-Zélandais Ryan Fox avec un score de -18 et un coup d’avance sur les Anglais Tyrrell Hatton et Aaron Rai.