Ryder Cup: le match-play, un format pour les attaquants

Dans l’absolu, les attaquants sont donc plutôt privilégiés. En match-play, ils peuvent en effet prendre des risques et attaquer les drapeaux. Au pire, ils perdront simplement le trou là où, dans une compétition classique, ils perdraient toutes leurs illusions. Le légendaire Severiano Ballesteros, spécialiste des coups impossibles, était un orfèvre dans ce format. Nicolas Colsaerts et Thomas Pieters – les deux seuls champions belges à avoir disputé la Ryder Cup – apprécient aussi cette formule où l’esprit offensif est récompensé. À Medinah en 2012, le Bruxellois (qui faisait équipe avec Lee Westwood) avait écrit une vraie page d’histoire en dominant Tiger Woods lors d’un double mémorable. Et, à Hazeltine en 2016, l’Anversois avait affolé les compteurs en remportant quatre victoires (dont trois en double avec Rory McIlroy). Du jamais vu pour un rookie.

Traditionnellement, les 16 doubles au programme se jouent en foursomes (les joueurs alternent les coups) ou en fourballs (ils jouent leur propre balle). Tout l’art du capitaine est évidemment de former des binômes complémentaires. L’idéal est de combiner l’audace de l’un avec la sagesse de l’autre. Mais la clé principale est surtout dans la gestion du mental, tant la pression est grande. L’objectif est de profiter du moindre momentum favorable pour mettre l’adversaire K.-O. et le faire douter. On le sait : en golf, tout se joue souvent dans la tête…