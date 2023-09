Ryder Cup : Ludvig Aberg, le phénomène du golf mondial

Un mètre nonante et un sous la toise, 86 kg sur la balance, un sourire de bon élève : l’enfant prodige du swing mondial passerait presque inaperçu. Au seul bruit de ses balles, on se rend cependant vite compte que ce gars-là est taillé dans un moule différent. “Il va marquer son époque. C’est un champion générationnel” a d’ores et déjà prévenu Luke Donald, le capitaine européen. “Il est vraiment très fort. À son âge, je n’ai jamais vu un tel potentiel depuis Rory McIlroy. En plus, il est super cool et détendu” confirme Nicolas Colsaerts, élevé au rang de vice-capitaine pour ce rendez-vous italien.

Gamin, c’est plutôt balle au pied, sur les terrains de foot, que le jeune Ludvig aimait passer ses temps libres. À l’époque, il ne pratiquait le golf que pour accompagner occasionnellement son père. Mais, rapidement, il est touché par le virus. Surdoué, il brûle alors les étapes et collectionne les succès dans les compétitions de jeunes en Suède. À dix-huit ans, il intègre l’Université américaine de Texas Tech pour combiner études et golf de haut niveau. C’est le début d’une improbable ascension qui le mènera au trône de numéro un mondial amateur. Le statut des futurs seigneurs.

On connaît la suite. En s’adjugeant, fin août, l’Omega Masters de Crans Montana grâce notamment à quatre birdies sur ses cinq derniers trous, Aberg a franchi une nouvelle étape. A star is born.

Dès ce vendredi, pour les premiers doubles de la 44e édition de la Ryder Cup, il tentera d’écrire une nouvelle page d’histoire. Il se chuchote qu’il pourrait faire équipe avec le Norvégien Viktor Hovland, autre phénomène venu du Nord. Voire avec Rory McIlroy qui ne tarit pas d’éloges à son égard. “J’ai rarement vu un joueur avec un tel contrôle de balle” glisse le Nord-Irlandais.

Face à ce tsunami, Ice Aberg s’efforce de rester de marbre. “En général, je suis du genre plutôt calme. Mais, forcément, la Ryder Cup, ça génère de la pression. J’espère qu’elle sera positive et qu’elle me tirera vers le haut… ”

Pour l’aider dans ses premiers pas, il peut compter sur l’aide de Nicolas Colsaerts, son “parrain” pour cette pendaison de crémaillère romaine. Pour le mettre dans l’ambiance, le “Belgian Bomber” lui a déjà raconté, par le menu, la fabuleuse victoire européenne remportée lors du “miracle de Medinah” en 2012. À l’époque, Ludvig avait douze ans et des étincelles plein les yeux devant l’écran de télévision. “Cette victoire m’avait beaucoup marqué. J’espère qu’on va revivre ici les mêmes moments et inspirer à notre tour les nouvelles générations” sourit-il.