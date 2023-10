Après les doubles de vendredi et de samedi, les Européens bénéficiaient d’un confortable coussin de sécurité de cinq points. Mais, comme prévu, touchés dans leur orgueil, les Américains ont vendu chèrement leur peau, ce dimanche, lors des douze derniers simples. En quête d’une improbable remontada, ils ont enfin sorti le grand jeu. Mais il était trop tard, bien trop tard !

Grâce à Jon Rahm (nul arraché au 18 contre Scottie Scheffler dans le choc des géants), Viktor Hovland (4 up face à Collin Morikawa), Rory McIlroy (3&1 contre Sam Burns) et Tyrrell Hatton (3&2 face à Brian Harman), l’Europe se mit rapidement virtuellement à l’abri. Et c’est Tommy Fleetwood, déjà héros du sacre de 2018 à Paris, qui apporta le point décisif de la victoire face à Rickie Fowler.

Ce sacre européen couronne, bien sûr, les trois ténors (McIlroy, Rahm et Hovland), impériaux durant les trois jours. Ensemble, ils ont rapporté 10,5 points à leur équipe. Mais il récompense aussi les bons choix du capitaine Luke Donald qui a su composer une équipe homogène, mélange d’expérience, de talent et de jeunesse. “La Ryder Cup, c’est une aventure humaine. C’est une compétition par équipe. C’est un partage. Et, là, on a été très fort sur et en dehors du terrain” s’exclamait Nicolas Colsaerts, vice-capitaine comblé et sans voix du Team Europe.

En vérité, favoris sur le papier, les États-Unis n’ont jamais réellement fait trembler leur adversaire comme s’ils étaient, une nouvelle fois, rattrapés par leurs éternels démons et incapable de former une véritable équipe. Certes, il a été question d’un virus qui aurait touché l’un ou l’autre joueur US (on parle de Rickie Fowler) durant la semaine. Mais il a aussi été question de tensions au sein du groupe de Zach Johnson et, notamment, des revendications de Patrick Cantlay d’être rémunéré pour ses prestations dans cette épreuve qui, depuis sa naissance, se joue uniquement pour l’honneur et pour la gloire !

Une chose est sûre : lors des dix dernières éditions, l’Europe s’est imposée à sept reprises. C’est une statistique qui en dit long. Il fut un temps où les joueurs américains dominaient sans partage le golf mondial. Cette période est décidément bien révolue. Le Vieux Continent a repris le pouvoir, au moins jusqu’à l’édition de 2025 prévue au Bethpage de New York !