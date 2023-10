Nicolas Colsaerts démarre fort en Écosse

Toujours porté par les ondes positives de la victoire européenne en Ryder Cup, Nicolas Colsaerts occupe la quatrième place du Dunhill Links Championship (DP World Tour) qui se dispute sur les parcours écossais de Carnoustie, Kingsbarns et Old Course, à St. Andrews. Lors du premier tour, le Bruxellois a rentré une carte de 65 (-7) grâce notamment à cinq birdies sur ses cinq premiers trous (entre le 10 et 14). Le Suédois Sebastian Sodeberg, l’Espagnol Adri Arnaus et l’Américain Peter Uihlein sont en tête à 8 sous le par. Pour rappel, le format de ce tournoi, doté de 5 millions de dollars, est inhabituel. Les participants jouent (avec une célébrité) sur trois parcours différents lors des trois premiers tours. Les 60 mieux classés se retrouveront dimanche sur le Old Course pour le dernier tour. Ce jeudi, le vent s’était mis en grève à St. Andrews. Ce ne devrait plus être le cas dès ce vendredi où Nicolas Colsaerts évoluera à Carnoustie..