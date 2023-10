Adrien Dumont de Chassart : et maintenant le PGA Tour !

Malgré une fin de saison plus difficile, Adrien Dumont de Chassart termine à la 11e place du classement final du deuxième circuit US et fait donc officiellement partie des 30 joueurs qualifiés pour le PGA Tour l’an prochain. Il s’agit d’un véritable exploit si l’on sait que le jeune Belge de 23 ans n’est passé professionnel qu’en juin dernier et qu’il n’a donc disputé qu’une moitié de saison (avec une victoire et 6 Top 10 !).