Dunhill Links Championship : épilogue reporté à lundi

Les pluies diluviennes qui s'abattent sur l'Ecosse ont obligé les orbganisateurs du Dunhill Links Championship (DP World Tour) à annuler la compétition samedi et dimanche et à limiter la tournoi à 54 trous. Le troisième et dernier tour se disputera donc ce lundi. Pour rappel, après les deux premiers tours, Nicolas Colsaerts occupait la dixième place de ceette épreuve dotée de 5 mpillions de dollars qui se dispute sur les parcours de Carnoustie, Kingsbarns et Old Cours , à St.Andrews.