Très belle sixième place pour Nicolas Colsaerts

Une semaine après avoir contribué, comme vice-capitaine, à la fabuleuse victoire européenne en Ryder Cup, Nicolas Colsaerts a signé le meilleur résultat de sa saison en terminant à la sixième place du Dunhill Links Championship (DP World Tour) qui s’est disputé sur les parcours de Carnoustie, Kingsbarns et Old Course, à St. Andrews. Le tournoi a été réduit à trois tours en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur l’Écosse durant tout le week-end. Encore porté par l’euphorie du sacre de Rome et inspiré par ces links de légende, Colsaerts a terminé à 14 sous le par (cartes de 65, 71, 66), à cinq coups de l’Anglais Matthew Fitzpatrick, autoritaire vainqueur. Grâce à ce résultat, le Bruxellois fait un bond de 60 places au classement de la "Race to Dubaï" où il occupe désormais la 158e position. Pour rappel, les 116 premiers de ce ranking conserveront leur place sur le circuit européen l’an prochain. Il reste encore quatre tournois au programme de la saison.