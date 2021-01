Après le premier tour, le champion nord-irlandais occupe la tête grâce à une remarquable carte de 64 (-8), riche de huit birdies. Au classement provisoire, il précède d’un coup l’Anglais Tyrrell Hatton et de deux longueurs le Paraguayen Fabrizio Zanotti. Le Français Romain Langasque et l’Espagnol Rafel Cabrera Bello sont un peu plus loin, à 5 sous le par.

Le brouillard matinal a retardé le début de cette épreuve dotée de 8 millions de dollars de prize money. Du coup, de nombreux joueurs n’ont pu clôturer dans les temps ces 18 trous initiaux. C’est notamment le cas des trois joueurs belges engagés sur l’Abu Dhabi GC (par 72). Lorsque les parties ont été interrompues par la tombée de la nuit, ils n’avaient pu boucler que 10 trous. Thomas Pieters pointait à -1, Nicolas Colsaerts était dans le par et Thomas Detry à + 3, après notamment un double bogey sur son neuvième trou. Ce vendredi, ils termineront ce premier tour et enchaîneront ensuite avec le second.

Notons que l’Américain Justin Thomas, n°3 mondial, a dû se contenter d’un score décevant de 73 et que Tommy Fleetwood était à +3 après 10 trous.