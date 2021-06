La première journée de la Belgian Golf League 2021 s’est disputée sur le magnifique parcours du Royal Bercuit. Véritable «championnat national de golf», cette compétition suscite un intérêt croissant des meilleurs joueurs amateurs du pays, ravis de défendre les couleurs de leur club et de défier, en match play, d’autres élites. Pour cette journée inaugurale de la saison, on a ainsi remarqué les présences, dans l’épreuve masculine, d’Alexandre Bailly, Hugo Duquaine, Sam Theys (Rigenée), de Kazuki et Ryohei Osawa (Waterloo), d’Olivier Sheridan et Charless Mortier (Zoute), d’Andreas Reygaert et Gil Debusscher (La Tournette), de Paul-Guillaume Fettweiss et Jeremy Banken (Bercuit). Et, côté féminin, Clarisse Louis et Margaux Vanmol (Rigenée), Clara Aveling (La Tournette), Diane Baillieux (Hulencourt), Elise Bishop (Ravenstein) et Lucile Lambert (La Bruyère) étaient exactes au rendez-vous.

Les résultats :

Men

Sept Fontaines - L’Empereur 3-0

La Bruyère - Zoute : 2-1

Ternesse - Rigenée : 1-2

Damme - Waterloo : 1-2

Bercuit – Hulencourt : 2-1

La Tournette – Rinkven : 2-1

Latem – Ravenstein : 3-0

Oudenaarde – The National : 3-0

Ladies

Rigenée – Ravenstein : 0-2

National – Rinkven : 0,5-1,5

Millennium – Ternesse : 0-2

Hulencourt – La Tournette : 1-1

Bercuit – Sept Fontaines : 3-0

Cleydael – Waterloo : 0-2

L’Empereur – Sart-Tilman : 0-2

Latem – La Bruyère : 1,5 – 0,5