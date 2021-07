La deuxième journée de la Belgian Golf League 2021 s'est disputée sur le parcours du Royal Latem. Chez les Messieurs, l'équipe locale, emmenée par Nicolas Leten, et La Tournette, avec Hugues Joannes et Andres Reygaert, ont affiché leurs ambitions. Chez les Dames, trois équipes (Ravenstein, Ternesse et Rinkven) comptent actuellement le maximum de points. Prochaine journée : le samidi 10 juillet au Ravenstein.

Messieurs

Poule A :

Hulencourt – Oudenaarde : 0 – 3

National – Latem : 0 – 3

Ravenstein – La Tournette : 0 – 3

Rinkven – Bercuit : 3 – 0

Poule B :

L’Empereur – Ternesse : 2 – 1

Rigenée – Damme : 3 – 0

Waterloo – La Bruyère : 2 – 1

Zoute – 7 Fontaines : 1 – 2

Dames

Poule A :

La Tournette – Rigenée : 1 – 1

Ravenstein – National : 2 – 0

Rinkven – Millennium : 2 – 0

Ternesse – Hulencourt : 2 – 0

Poule B :

Bercuit – Latem : 1 – 1

La Bruyère – L’Empereur : 0 – 2

Sart Tilman – Cleydael : 1 – 1

Waterloo – 7 Fontaines : 3 - 0