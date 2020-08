Reportée de quelques semaines en raison de la crise sanitaire, l’édition 2020 de la Belgian Golf League prend son envol, ce samedi, sur les greens du Royal Waterloo. Cette année, le championnat réunit 16 clubs chez les Messieurs et 8 chez les Dames. « La format de l’épreuve a légèrement évolué. Les duels se disputent toujours en match-play mais avec désormais trois duels au programme : deux singles et un double. Chez les hommes, les 16 clubs ont été répartis en quatre poules de quatre. Après la phase qualificative classique, les deux premiers de chaque groupe se retrouveront en huitièmes de finale et ainsi de suite jusqu’à la finale du 24 octobre à Rigenée» résume Thibault De Saedeleer (KickUp), initiateur de ce championnat qui, rappelons-le, réunit les élites amateurs de tous les clubs du Royaume.

En cette période de disette golfique (de nombreux tournois fédéraux et autres sont annulés), la demande est très grande chez les bons joueurs, notamment les jeunes. On peut donc s’attendre à de solides plateaux et à une grande qualité de jeu. « Toutes les mesures sanitaires recommandées par la Fédération et les clubs seront évidemment respectées. Notre championnat est ainsi géré intégralement de façon digitale grâce au partenariat avec l’application WAMP. Les joueurs pourront ainsi rentrer directement leur carte de score dans leur smartphone » poursuit Thibault De Saedeleer.

Alors, place au jeu !

La composition des poules :

Messieurs

Groupe A : Rigenée, Latem, L’Empereur, Bercuit.

Groupe B : La Bruyère, La Tournette, Cleydael, Keerbergen.

Groupe C : Rinkven, 7 Fontaines, Zoute, The National.

Groupe D : Waterloo, Ravenstein, Oudenaarde, Ternesse.

Dames

Groupe A : Ravenstein, The National, La Tournette, Latem.

Groupe B : Waterloo, Rigenée, La Bruyère, 7 Fontaines.

Infos : www.belgiangolfleague.be