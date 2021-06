La Belgian Golf League ne cesse de gagner en notoriété. Dans ce championnat de Belgique, le niveau de jeu est de plus en plus élevé, les clubs pouvant de plus en plus s’appuyer sur la participation de leurs meilleurs éléments. C’est de bon augure pour la suite.

La finale de l’édition 2020 n’avait pu se disputer en raison de la crise sanitaire. Elle s’est disputée sur le parcours du Golf de L’Empereur. Chez les Messieurs, le Royal Waterloo a dominé Latem (2,5 - 0,5). Dans le match phare, Julien Richelle et Charles Roeland ont partagé après un magnifique duel. Martin Vanhaelst a dominé Nicolas Leten et le double du RWGC (Ryohei Osaka et Samuel Jensen) a pris le meilleur son homologue gantois.

Dans la finale féminine, La Bruyère a remporté le titre en dominant Rigenée lors d’un « derby » à suspense qui s’est terminé en playoff.